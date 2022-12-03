بسنت شوقي تفيض أنوثة في جلسة تصوير جريئة

شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها بصور جريئة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. هذا و ظهرت بسنت عبر حسابها الشخصي على موقع (انستغرام) بإطلالة جذابة، وهي ترتدي روب أبيض بأكمام طويلة.

و جاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: (بتجنني، جميلة، رائعة، جميلة جدا، قمر).

وفى سياق آخر تشارك بسنت شوقي في مسلسل (نصي الثاني) المكون من 10 حلقات، مع على ربيع، حيث تقدم بسنت بطولة حلقة خلال أحداث العمل الذي يعتمد على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

يذكر أن مسلسل (نصى الثاني) تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح ومقرر انطلاق تصويره مطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي.