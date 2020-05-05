بشرى تتعرض لوعكة صحية وتسقط في موقع تصوير مسلسلها..وهذه تفاصيل حالتها

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط الفنانة بشرى أثناء تصوير مشاهد مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي يُعرض خلال شهر رمضان 2020.

وبعد الفزع الذي حصل في موقع التصوير نتيجة سقوط بشرى المفاجئ، تم استدعاء الطبيب سريعًا للتأكد من حالة بشرى الصحية، وتبين بعد الفحص بأنها تعاني من هبوط في الدم أدى لعدم وصوله إلى المخ، وعلى الرغم من خطورة الأمر، أصرت بشرى على استكمال التصوير للحاق بموعد بث الحلقات الخاصة بمسلسلها في رمضان، ليقول لها الطبيب: "ازاي بتصوري وانتي تعبانة كده..الدم مش بيوصل للمخ".

الجدير بالذكر، أن مسلسل "القمر آخر الدنيا" يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة بشرى في موسم دراما رمضان، ويشاركها في العمل كل من مؤمن نور، ساندي علي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، والعمل من إخراج تامر حمزة.

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