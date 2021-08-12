بشرى تصاب بفيروس (كورونا) و زوجها يسأل جمهورها الدعاء لها

أعلن رجل الأعمال سالم هيكل، إصابة زوجته الفنانة بشرى بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعه مع زوجته بشرى على حسابه بموقع (فيسبوك) وكتب:(الحمد لله على كل شيء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعولها بالشفاء العاجل.. خلى بالكم من الموجة الرابعة)، حسب موقع اليوم السابع.

كما تنشغل بشرى بتصوير فيلمها الجديد (معالي ماما) الذي بدأت تصويره مؤخراً، وتناقش فيه قضية اجتماعية هامة، وهي علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، وتجسد فيه شخصية امرأة تشغل منصباً مهماً، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

و يجمع الفيلم في بطولته محمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف وسامي مغاوري وعلاء مرسي وياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة انغام، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

هذا وانتهت بشرى مؤخراً من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية (افرح) وتستعد لإطلاقها على موقع الفيديوهات (يوتيوب) بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، لتسجل بشرى بالأغنية انطلاقتها الجديدة خلال موسم الصيف.



