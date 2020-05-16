  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. صبا مبارك من داخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا..شاهد بالصورة!

صبا مبارك من داخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا..شاهد بالصورة!

منشور 16 أيّار / مايو 2020 - 07:54
صبا مبارك من داخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا..شاهد بالصورة!
صبا مبارك من داخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا..شاهد بالصورة!

صبا مبارك من دبي إلى الأردن!

بعد إنقطاع عن أهلها دام لمدة 4 أشهر، عادت الممثلة الأردنية "صبا مبارك" إلى الأردن بعد صدور قرار بالبدء بـ إستقبال الأردنيين الموجودين خارج البلاد مع إجراء الحجر الصحي الإجباري في فنادق البحر الميت للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally... ❤️ . #lovejo #Jordan

A post shared by Saba Mubarak صبا مبارك (@sabamubarak) on

صبا بدأت منذ أمس بـ مشاركت الصور الأولى وهي في مطار دبي ، لتعود وتشارك اليوم الصورة الأولى من اليوم الأول في الحجر الصحي الإجباري.

الجمهور بدوره أبدى إعجابه بإهتمام مبارك بتنفيذ قوانين الحجر والإلتزام بها من اجل مصلحة الوطن والعائلة.

للمزيد من قسم الترفيه:

أشرف بن شرقي غاضباً "أنا مش غبي"..وسقوط مضحك في برنامج رامز مجنون رسمي!
من هي الفنانة اللبنانية التي اشترى لها محمد زيدان سيارتين؟!
سوزان نجم الدين حديث السوشال ميديا بسبب ردود أفعالها في برنامج رامز مجنون رسمي!


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...