صبا مبارك من داخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا..شاهد بالصورة!

صبا مبارك من دبي إلى الأردن!

بعد إنقطاع عن أهلها دام لمدة 4 أشهر، عادت الممثلة الأردنية "صبا مبارك" إلى الأردن بعد صدور قرار بالبدء بـ إستقبال الأردنيين الموجودين خارج البلاد مع إجراء الحجر الصحي الإجباري في فنادق البحر الميت للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

صبا بدأت منذ أمس بـ مشاركت الصور الأولى وهي في مطار دبي ، لتعود وتشارك اليوم الصورة الأولى من اليوم الأول في الحجر الصحي الإجباري.

الجمهور بدوره أبدى إعجابه بإهتمام مبارك بتنفيذ قوانين الحجر والإلتزام بها من اجل مصلحة الوطن والعائلة.

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