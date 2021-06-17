بطلة مسلسل شقة الأبرياء تنفصل عن زوجها….ومفاجأة صادمة!

صدمت بطلة مسلسل شقة الأبرياء الممثلة ميرفي والتي تؤدي دور جولبان الجمهور بخبر انفصالها عن زوجها بمنشور جاء فيه:

"لا أعرف ولا أفهم على الصحيفة ولكن كيف خرجت هذه الأحداث أيضاً لا أعرف ، صحيح أننا انا وجورهان سوف نفترق ولكن سنبقى أصدقاء ، ولكن هذه الإدعات القبيحة التي نُشرت ليس منها حقيقي،لا تفعلوا هذا أرجوكم الوضع صعب بما يكفي ، لا أنا ولا جورهان خننا بعض ولا أحدنا عاش حب ممنوع فقط انتهى ، ارجوكم"!

الخبر الصادم كان قد شكل حالة من التساؤل حول ما إذا علاقة جولبان بـ زميلها الذي يؤدي دور أسعد كانت السبب في هذا الإنفصال.

بالحديث عن العمل والذي انتهى الجزء الأول منه منذ أيام كانت الأخصائية النفسية والتي أخذت قصة العمل من مرضاها قد صرحت مؤخراً أن القصة التي يعرضها المسلسل هي حقيقية بالكامل إلا أنهم خففوا من حدة الأحداث حتى لا يشعروا الجمهور بالحزن أكثر.



قصة مسلسل شقة الأبرياء !

تدور قصة العمل حول شخصيات حقيقية على رأسها رجل الأعمال الذي يعاني من العديد من الأمراض وخاصة من وسواس جمع القمامة، وشقيقته الكبرى التي تعاني من وسواس النظافة القهري الشديد وتتحكم باختيها الأصغر اقتداء بوالدتها المتوفاة التي كانت أصل المرض النفسي لها ولأخيها. أما الأخت الوسطى فتعاني من سلل البول الليلي وتجمع الأختان الشراشف المتسخة في شقتهم العليا الفارغة لأنهما تقرفان من غسلها لكن تنويان تنظيفها بعد فترة فتتحول الشقة إلى مخزن يحتوي جبلا من الأكياس وتفوح منه الرائحة الكريهة، والأخت الصغرى تعاني من مرض إيذاء النفس عندما تواجه مشكلة ما أو تشعر بالحزن. ويتناول المسلسل العديد من الأحداث الشيقة التي تتصاعد بشكل تدريجي مع وقوع رجل الأعمال بحب فتاة مختلفة تماماً عنهم.

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