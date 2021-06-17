مصطفى قمر وهاني سلامة يغنيان معاً "أصحاب ولا بيزنيس" بعد 20 عاماً!

إحتفل النجم المصري مصطفى قمر بحفل زفاف ابنه الأكبر "إياد" داخل أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة بحضور أهل العروسين والأصدقاء.

الحضور أيضاً تواجد فيه المشاهير وعلى رأسهم الممثل المصري هاني سلامة والنجم محمد حماقي والسوبر ستار هشام عباس، والفنان إيهاب توفيق وزميله حميد الشاعرى إضافةً إلى النجمة جنات وغيرهم.

ما لفت النظر في الحفلة هو غناء مصطفى قمر أغنية "أصحاب" من فيلم أصحاب ولا بيزنس الذي جمعه بـ هاني سلامة منذ 20 عاماً، ونالت مقطع الفيديو إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن ذكريات جميلة كانت قد واكبت من شاهد الفيلم في تلك الفترة.

قصة فيلم اصحاب ولا بيزنيس!

يتحدث الفيلم عن كريم وطارق الإعلاميين بقناة نت وورك الفين الترفيهية التي يديرها ادهم ويتنافس كلاهما على حملة إعلانات ضخمة لإحدى شركات الملابس لكن ميعاد الترشيحات للشركة يتصادف مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، فيقرر أدهم بعث أحدهما لتسجيل برنامج عن الانتفاضة من باب مجاراة الأحداث ويستقر في النهاية على كريم، فيمتعض من الرحلة في البداية إلا أنه يتعرف على أحد معجبيه في فلسطين وهو الفدائي جهاد الذي يصحبه في الرحلة ويوصيه بتصويره وهو يقوم بعلمية استشهادية لعرضها في القناة التي يعمل بها فينقلب حال كريم وتتوالى الأحداث…العمل ضمن نخبة من الوجوه من بينهم نور اللبنانية، عمرو واكد، سامي العدل، شيري عادل وغيرهم.

مصطفى قمر إلى المحكمة!

الفنان المصري والذي أطل خلال الموسم الرمضاني من خلال برنامج المقالب "خمس نجوم" كان قد أعلن مقاضاته لللشركة المنتجة للبرنامج الذي عُرض على شاشة MBC مصر، حيث أوضح أنها لم تحترم قيمته وتاريخه الفني وهمشته في طرح البوسترات الدعائية أو البرومو الخاص بالعمل، وجاء تحديداً في تصريح قمر ""تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس، ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف، وشعوري بالحزن والاندهاش؛ هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسؤول، يقترب لحد المهزلة، وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلا، ولن أنتظر طويلا لتصحيح هذا الخطأ."

وأضاف قمر قائلًا: "الدعاية غير مضبوطة وتتر البرنامج لا يليق، والإعلان التشويقي غير مضبوط، وكل شيء في البرنامج خذلني جدا، ولم يكن أمامي إلا اللجوء للحل القانوني بالتنسيق مع المستشار ياسر قنطوش، وانتظروا ما سيحدث."

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