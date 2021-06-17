دنيا بطمة تثير سخرية الجمهور بعد كشفها عن سبب تغير شكل وجهها!

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من السخرية عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد أن كشفت سبب التغير في شكل وجهها.

بطمة أوضحت أن السبب كان زيادة وزنها بعد أن رزقت بطفلتها الأخيرة منذ عدة أشهر، وأنها تمارس الرياضة بشكل مستمر للتخلص من منطقة البطن وتابعت أن زوجها المنتج البحريني محمد الترك يصفها بـ "الدبة".

الجمهور كانت تعليقاته الساخرة كالتالي "انزين وضروسها وخشمهااا ولونها اللي فتح فجأة وجسمها اللي قلب راسا ع عقب وحلقها هاي كله من الولاده"....وتابع آخر "لا واضح جدا انها ما نفخت وجهها هي بدها شوي و بتنفجر لا اكتر ولا أقل"...وجاء في تعليق أحدهم "حاطة ١٠٥ ملم في كل خد وتقول عشان الولادة"...كما أضاف آخر "ايه صدقناكي ما نفختي ولا سويتي اي عملية تجميل كلللو تبيعي وصورك القديمة تشهد".

بطمة وإثارة الجدل جزء لا يتجزأ، إذ كانت خلال الفترة الماضية الحديث الأبرز بسبب عدة مواضيع منها التغير المستمر في وجهها مع كل إطلالة جديدة، أيضاً أثارت الجدل بسبب ملابسها وتحديداً "الشورت" الذي نالت عليه إنتقادات لاذعة.

ابنة دنيا بطمة !

كما أن ابنتها الأصغر ذات الـ 7 أشهر تقريباً كانت قد تصدرت الحديث منذ أيام بعد تداول أول صُورة واضحة لملامح وجهها، وبسبب ملامح الفتاة الجميلة خمن البعض أن الفتاة تشبه خالتها "إبتسام".

بالحديث عن إبتسام فقد احتفلت منذ أيام قليلة بعقد قرانها من اليوتيوبر المغربي فؤاد فبيبو بحفل اقتصر على الأهل والمقربين داخل المنزل. وتألقت إبتسام بالزي المغربي التقليدي، واثناء الحفل داهمت الأجهزة الأمنية المكان بسبب عدم الالتزام بإجراءات الآمان المتعلق بفيروس كورونا، إلا أن الأمر انتهى من دون أي مخالفات بسبب عدد المدعوين القليل والذي يتماشى مع الإجراءات.

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