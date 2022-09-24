نجم Diary of a Wimpy kid يواجه السجن مدى الحياة لقتله والدته.. إليك التفاصيل

يواجه النجم الهوليوودي العالمي "رايان غرانثام" حكماً بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد ثبوت جميع الادلة ضده بتهمة قتل والدته السيدة "باربارا وايت" قبل ما يقارب الـ عامين.

تفاصيل جريمة قتل رايان غرانثام لوالدته

كشفت العديد من التقارير نقلًا عن المحكمة العُليا في منطقة فانكوفر بأن النجم "رايان غرانثام" سيواجه السجن لمدى الحياة وذلك بعد أن ثبتت الأدلة عليه بتهمة قتل والدته وذلك في شهر مارس من عام 2020.

وفي تفاصيل جريمة القتل وفي شهر مارس لعام 2020 كان ريان يعاني من مشاكل نفسية ويمرّ بفترات صعبة قبل شهر من ارتكابه لجريمة القتل وكان يتابع الكثير من مشاهد القتل خلال الفترة السابقة من قتله لوالدته.

وأطلق رايان والذي كان يبلغ من العمر 21 عام في ذلك الوقت النار على والدته حيث أصابت الرصاصة رأسها مما أدّى الى وفاتها على الفور، بينما كانت تعزف البيانو في منزلهما في شمال فانكوفر.

ريان غرانثام ومشاكله النفسية

أكدت الشرطة رايان فكّر في وقت سابق بتنفيذ جريمة قتل جماعية على جسر ليونز غيت أو في جامعة سايمون وهو المكان الذي تلقّى دراسته فيه.

كما كان رايان قد خطط أيضاً لاغتيال رئيس وزراء بلاده جاستين ترودو، وكما يبدو بأنه يعاني من حالة نفسية صعبة ولكن لم تُعرف الأسباب.

ويشار بأن رايان شارك في مسلسل الخيال والدراما Supernatural كما عُرف بدوره في سلسلة أفلام Diary of a Wimpy kid في عام 2010.