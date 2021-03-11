بطل مسلسل "اسمي ملك" يصدم الجمهور بزواج سريع من والدة أحد نجوم العمل!

صدم الممثل التركي قدسي الجمهور بخبر زواجه بعد علاقة عاطفية استمرت لحوالي الـ 4 أشهر.

وكان الممثل التركي المعروف للعالم العربي بدوره في مسلسل "شارع السلام" قد انفصل في السابق وبالتحديد عام 2015 عن زوجته التي تدعى "سينام" بعد علاقة استمرت لـ 7 أعوام تقريباً، ومن بعدها بدأت علاقة عاطفية مع فتاة تدعى "فايزة" استمرت لعدة سنوات ولتنتي بالانفصال منذ أشهر قليلة.

وحول سبب الانفصال، صرح الممثل أنه لم يكن مستعداً للزواج في حين أفادت بعض المصادر أن الفتاة التي في أوائل الثلاثينات أصرت على الزواج منه حتى تكون لها فرصة بإنجاب الأطفال ومع رفض الأخير انتهت علاقتهما وغادر الممثل منزلهما المشترك.

وكان الممثل التركي قد صرج بعد إنفصاله، أنه لن يدخل أي علاقة عاطفية من جديد، إلا أنه اليوم صدم الجمهور بزواجه من فتاة تدعى "سبل" والتي هي والدة الطفل في المسلسل الذي يمثل في حالياً "اسمي ملك"، وتم الزواج في منطقة عنتاب التركية من دون أي ضجة إعلامية، وهو ما دفع الجمهور لمشاركة الخبر بتعليقات ساخرة كان منها:

"الرجال ما إلهم أمان".

وتابع آخر "طبعا الي تزوجها الحين ام طفل يمثل بالمسلسل عندهم التشبيك زي شرب المويه"..واضاف آخر "لرجل يحدد اذا بيتزوج الفتاه او لا من اول اسبوع يتعرف عليها اذا استمرت العلاقة اكثر من سنه غالبا ماعنده نية يتزوجها"...وكان هنالك تعليق جاء فيه "لمى تكوني حمارة وتعطيه كل شي بتملكيه اكيد ما راح يفكر بالزواج لكن لمى تدعسي على راسه فورا يركض يتزوجك".

مسلسل إسمي ملك

تدور قصة المسلسل حول أم ولدت في غازي عنتاب، وهي امراة مطلقة ولديها ثلاثة أبناء وسوف تقع في حب رجل يدعى خليل.

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