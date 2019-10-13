بطل مسلسل جمان تحت نيران السوشال ميديا.. والسبب قُبلة وصورة من داخل المسبح!

يتصدر مسلسل جمان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد كل حلقة تُعرض، ويروي المسلسل قصة حب بين فتاة "جمان" تؤدي شخصيتها الممثلة "نور الغندور" وإبن خالها "هشام" الذي يؤديه الممثل السعودي مهند الحمدي ويتطرق لمواضيع اجتماعية كثيره من بينها الغيرة في العلاقة الزوجية.

وبات الجمهور يترقب تصرفات نجمي المسلسل، مُترصدين حركاتهم وتصرفاتهم عبر السوشال ميديا.

ولفت الحمدي الأنظار إليه بسبب وسامته، وتداول الجمهور عبر مواقع التوصال الاجتماعي فيديو له يظهر فيه خلال تواجده على السجادة الحمراء في أحد المناسبات الخاصة، ويتعرض للإحراج بعد قيام فتاة أجنبية بتقبيله بشكل مفاجيء، كما تداول الجمهور صورة له من داخل أحد المسابح يظهر فيها برفقة فتاة مُرتدية ملابس السباحة، مما جعل الجمهور يطلق تعليقات ساخرة بناءً على شخصيته في من مسلسل جمان من بينها: "هالبكيني ما تلبسينه إلا وأنا معاج، فاهمه؟"، فيما شكك البعض بصحة الصورة مرجحين أن تكون قد خضعت لبرنامج الفوتشوب، وأن الذي بالصورة ليس الحمدي بل تم تركيبها.

بالمقابل دافع الكثيرون عن الفنان السعودي في حال كانت الصورة صحيحة، مُعتبرين أن الأمر حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل.

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