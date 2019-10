بطل مسلسل جمان تحت نيران السوشال ميديا.. والسبب قُبلة وصورة من داخل المسبح!

" هالبكيني ما تلبسينه الا وأنا معاج فاهمه"! 😂 بطل مسلسل جمان "مهند" 👀 #مهند #جمان #عرب #مشاهير #جديد #ممثل #مسلسل_جمان #muhannad #new #actor #summer #series #joman #arab #celebrity

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 13, 2019 at 2:05am PDT