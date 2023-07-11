  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بطل مسلسل "سكر" ينفي علاقته بحلا الترك

بطل مسلسل "سكر" ينفي علاقته بحلا الترك

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 11 تمّوز / يوليو 2023 - 11:56
حلا الترك
حلا الترك

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تفيد ارتباط الفنانة البحرينية حلا الترك بالفنان المصري الشاب معتز هشام، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "سكر"، المقررعرضه في وقت لاحق على منصة "شاهد".

اقرأ ايضاًحلا الترك بإطلالة كلاسيكية احتفالًا بميلادها الـ21.. وتبدو نسخة سيلينا غوميزحلا الترك بإطلالة كلاسيكية احتفالًا بميلادها الـ21.. وتبدو نسخة سيلينا غوميز

معتز هشام ينفي ارتباطه بحلا الترك

وخرج معتز هشام عن صمته نافيًا ما أشيع عن علاقته بالترك، مشددً إلى أن المشاهدين خلطوا بين شخصيتهما في العمل وبين والواقع، قائلًا: "مفيش أي حاجه بيننا، كنا بنمثل دور بعض بس مش أكتر، وكنا بنحب بعض في المسلسل مش أكتر، وممكن الناس ربطت بين المسلسل والحقيقة".

شخصية معتز هشام بمسلسل "سكر"

وعن دوره في المسلسل، كشف هشام أنه يجسد دور "طارق"، طفل من دار الأيتام، يحب لعب كرة السلة ويتمنى أن يصبح لاعب كرة محترف، ويقع في حب فتاة تدعى "سكر" معه في دار الأيتام".

وأوضح أن العمل ليس باللغة العربية الفصحى بشكل كامل، لكن يوجد خلط ما بين اللغة العربية الفصحى والعامية، كما تواجد في كواليس العمل مصححين للغة العربية.

اقرأ ايضاًحلا الترك بإطلالة كلاسيكية احتفالًا بميلادها الـ21.. وتبدو نسخة سيلينا غوميزدنيا بطمة وابنتها غزل بالجلابية.. والمتابعون يشبهونها بحلا الترك
حلا الترك

وأوضح هشام أنها المرة الأولى التي يغني فيها ويقدم دورًا استعراضيًا، إذ قال لأحد الصحف المصرية: "أنا أول مرة بغني وبمثل بطريقة مختلفة وبعمل استعراضات في مسلسل سكر، وكانت حاجة ممتعة جدًا، وأستاذة ماجدة زكي كانت زي مامتنا وبتجبلنا رز بلبن وأم علي".

وعن كواليس المسلسل، قال: "كانت الكواليس لطيفة جدًا، وعملنا عيد ميلاد لجزرة ومرة عيد ميلاد ليا، وكان المفروض المسلسل يتعرض قريب ومش عارف اتأجل ليه بصراحة، وشوفت أستاذة ماجدة زكي بتقول إنه نازل قريب".
 

كلمات دالة:حلا الترك

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن