بطل مسلسل "سكر" ينفي علاقته بحلا الترك

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تفيد ارتباط الفنانة البحرينية حلا الترك بالفنان المصري الشاب معتز هشام، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "سكر"، المقررعرضه في وقت لاحق على منصة "شاهد".

معتز هشام ينفي ارتباطه بحلا الترك

وخرج معتز هشام عن صمته نافيًا ما أشيع عن علاقته بالترك، مشددً إلى أن المشاهدين خلطوا بين شخصيتهما في العمل وبين والواقع، قائلًا: "مفيش أي حاجه بيننا، كنا بنمثل دور بعض بس مش أكتر، وكنا بنحب بعض في المسلسل مش أكتر، وممكن الناس ربطت بين المسلسل والحقيقة".

شخصية معتز هشام بمسلسل "سكر"

وعن دوره في المسلسل، كشف هشام أنه يجسد دور "طارق"، طفل من دار الأيتام، يحب لعب كرة السلة ويتمنى أن يصبح لاعب كرة محترف، ويقع في حب فتاة تدعى "سكر" معه في دار الأيتام".

وأوضح أن العمل ليس باللغة العربية الفصحى بشكل كامل، لكن يوجد خلط ما بين اللغة العربية الفصحى والعامية، كما تواجد في كواليس العمل مصححين للغة العربية.

وأوضح هشام أنها المرة الأولى التي يغني فيها ويقدم دورًا استعراضيًا، إذ قال لأحد الصحف المصرية: "أنا أول مرة بغني وبمثل بطريقة مختلفة وبعمل استعراضات في مسلسل سكر، وكانت حاجة ممتعة جدًا، وأستاذة ماجدة زكي كانت زي مامتنا وبتجبلنا رز بلبن وأم علي".

وعن كواليس المسلسل، قال: "كانت الكواليس لطيفة جدًا، وعملنا عيد ميلاد لجزرة ومرة عيد ميلاد ليا، وكان المفروض المسلسل يتعرض قريب ومش عارف اتأجل ليه بصراحة، وشوفت أستاذة ماجدة زكي بتقول إنه نازل قريب".

