نجم مسلسل YOU "بين بادغلي" يرفض تمثيل مشاهد اباحية في الجزء الجديد.. وهذا السبب

طرحت منصة "نيتفليكس" العالمية الفيديو الدعائي الاول للموسم الرابع من المسلسل الشهير "You" وذلك قبل عدة أسابيع عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وعُرض القسم الاول من الجزء الرابع قبل عدة ايام والمكون من خمس حلقات بينما القسم الآخر والمكوّن من نفس عدد الحلقات من المفترض أن يعرض في 9 مارس المقبل.

تصريحات بين بادغلي حول الموسم الرابع من مسلسل YOU

كشف بطل المسلسل الامريكي الشهير والذي تصدّر اسمه وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية عرض المسلسل "بين بادغلي" بأنه رفض تمثيل أي مشاهد جنسية في المسلسل.

وصرّح بين بان قرار رفضه تمثيل المشاهد الجنسية والاباحية في الموسم الرابع كان قد اتخذه قبل البدء بتصوير الموسم وقبل ان يشارك في العمل.

وأوضح بين عن الاسباب التي جعلته يرفض المشاهد الجنسية في المسلسل، فقال: "رفضتُ تمثيل المشاهد الاباحية في الموسم الرابع من المسلسل وذلك من أجل مراعاة مشاعر زوجتي وقراري تقديرًا لها، فزوجتي مهمة جدًا بالنسبة لي".

تفاصيل مسلسل You

يدور المسلسل الأمريكي حول قصة شاب يدخل في علاقات متعددة، ويتسبب هذا الشاب في افساد حياتهن ويقوم لاحقًا بقتلهن، حتى يلتقي إحدى الفتيات التي لا يستطيع ان يقتلها.

وعلى صعيد متصل كشفت النجمة الشابة جينا أورتيجا انها لن تتواجد في الموسم الرابع بسبب انشغالها في تصوير مشاهدها بالموسم الثاني من مسلسل Wensday الذي حقق الموسم الأول منه نجاحًا كبيرًا.