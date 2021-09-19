أكثر عنفًا وأكثر إثارة.. نيتفليكس تصدر الإعلان الأول للموسم الثالث لمسلسل You!

بدأ انتاج مسلسل "You" في عام 2018 على قناة نيتفليكس وهو من بطولة النجوم بين بادجلي، فيكتوريا بيدريتي، إليزابيث ليل، آمبير تشايلدرز، لوكا بادوفان، جينا أورتيجا.

وتدور أحداثه حول شاب هادىء يعمل في مكتبة ولكنه في الحقيقة مريض نفسي حيث يبحث عن الحب وحين لا يجده يقوم بقتل الشخصية التي كان واقعاً في غرامها.

ونشرت قناة نيتفليكس أول فيديو دعائي للموسم الثالث من المسلسل الشهير، حيث كشفت فيه عن موعد إصداره وهو في 15 أكتوبر، بالإضافة أنه سيكون مثل الموسمين السابيقين يتكون من 10 حلقات.

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إعلان الموسم الثالث لمسلسل 'YOU'، يعرض على نتفلكس يوم 15 اكتوبر🩸

pic.twitter.com/7DAocX95vH — Celebs Arabic (@CelebsArabic) September 17, 2021

وظهر في الفيديو صوت جو في خلفية إعداد كعكة عيد الميلاد لطفله واالذي أطلق عليه اسم "هنري" ووعده بانه سيكون الاب الذي يستحقه ولكنه يقع في حب فتاة جديدة ما ينذر بوقوع حالات قتل جديدة في هذا الموسم.

ووصف الموسم بأنه أكثر إثارة ودموية وسيضم وجوه جديدة مثل تاتي غابرييل، ديلان أرنولد، شاليتا جرانت، ترافيس فان وينكل، سكوت سبيدمان، ميكايلا مكمانوس.

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