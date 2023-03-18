بطولة نيللي كريم و جمال سليمان: طرح البرومو الرسمي لـ(عملة نادرة)

البوابة-طرحت شركة (العدل جروب) البرومو الثاني لمسلسل (عملة نادرة)، الذي تخوض به الفنانة نيللي كريم و الفنان جمال سليمان الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل.

وعكس البرومو الصراع بين (نادرة) التي تقوم ببطولتها الفنانة نيللي كريم، و(عبد الجبار) الذي يقوم بدوره الفنان جمال سليمان عمدة الصعيد الذي ظلم العديد الأشخاص، من بينهم الفنانة نيللي كريم التي تتعرض للظلم بسبب ابنها، ومن المقرر ان تدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي.

و يشارك في بطولة مسلسل (عملة نادرة ) الى جانب نيللي كريم و جمال سليمان، كل من أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، و المسلسل تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل.