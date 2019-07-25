بعد أزمة العسيلي.. لطيفة تجثو على ركبتيها لتقبيل معجبة خلال حفل "بنزرت الدولي" (فيديو)

أثارت الفنانة التونسية لطيفة، إعجاب واحترام متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب جثوها على ركبتيها للسماح بإحدى معجباتها بتقبيلها، خلال إحيائها حفلاً غنائيًا بمهرجان "بنزرت الدولي" في تونس.

إلى مثلها نهبطلها على ركبى باش تبوسنى. شكرا على محبتكم جمهور بنزرت#لطيفه_ف_مهرجانات_تونس pic.twitter.com/wx27R2Purz — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 24, 2019

ونشرت لطيفة، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهرت خلالها بمنظر تواضع وتقدير للجمهور، وعلّقت عليه قائلة: "إلى مثلها نهبطلها على ركبى باش تبوسنى، شكرا على محبتكم جمهور بنزرت".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو للفنانة التونسية لطيفة وهي تجثو على أرض المسرح حتى تتلقى قبلة من معجبة، ما جعل الجمهور يشيد بتواضعها، ويشير إلى الفنان المصري محمود العسيلي الذي رفض السماح لأحد أفراد جمهوره بالتقاط صورة معه، حينما قال: "أنت معاك واسطة عشان تتصور معايا".

جدير بالذكر أن مدير مهرجان "بنزرت" الدولي، أحمد الطريفي، كان قد كشف لـ"إرم نيوز"، السبب الرئيسي الذي دفع هيئة المهرجان لإلغاء حفل الفنانة التونسية، لطيفة، بعد أن عرضوا عليها إحياء حفل الاختتام، بأن إدارة المهرجان حاولت الاتصال بعدد كبير من الفنانين بينهم الفنانة التونسية لطيفة، لمعرفة أهم طلباتهم والتزاماتهم المهنية، ومن ثمّ قامت اللجنة بدراسة هذه المعطيات وقررت عدم التعاقد مع عدد من الفنانين.

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