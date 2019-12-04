بعد أزمة تسريب الفيديوهات الفاضحة..الراقصة جوهرة تصدم الجميع بردة فعلها!

اجتاحت الراقصة جوهرة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية تسريب فيديوهات فاضحة لها برفقة أحد الشبان المصريين وظهورهما بأوضاع غير لائقة، ولكن قررت الراقصة الروسية تجاهل الأمر بشكل تام ولم تعطي أي أهمية لكل ما التعليقات التي انهالت عليها.

وعلى غير العادة، عندما يتم تسريب فيديوهات جنسية وما شابه لأحد الأشخاص المشهورين، يقوم هذا الشخص المشهور بالاختفاء أو الابتعاد لفترة إلى حين أن ينسى الجمهور قليلًا ما حدث، ولكن خالفت الراقصة جوهرة كل تلك التوقعات وتابعت مجريات يومها بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يحدث وقامت يوم أمس بتغيير صورة حسابها على "فيسبوك" ونشرت فيديو راقص لها على إنستغرام.

الراقصة جوهرة هي راقصة روسية اسمها الحقيقي "أندريفا إيكاترينا"، أثارت الجدل بعد ظهورها بفيديوهات إباحية برفقة شاب مصري، وبحسب مصادر قضائية فإنه في حال ثبوت أن الراقصة جوهرة هي من ظهرت في الفيديو فإنها تواجه تهمة نشر فيديو إباحي وممارسة أفعال فاضحة حيث يندرجان تحت مسمى جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور أو جريمة الفعل الفاضح العلني.

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