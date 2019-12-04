مي العيدان تهاجم كاظم الساهر وتكذّب ما قاله بعد أن اعتذر عن حفله في السعودية!

شنّت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجومًا حادًا على الفنان العراقي كاظم الساهر وكذّبت كلامه كاملًا، وذلك عقب اعتذاره عن حفله مؤخرًا الذي كان مقررًا أن يحييه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض بسبب الأحداث الحالية في العراق.

وقالت العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“:“زين، الحمد الله طلع عندك إحساس.. ليش ما تقول الصح إنك ما تقدر تحضر عشان الأزمة القطرية اللي صار لها أكثر من 3 سنوات مو لأنه العراق يمر بأزمة، مو من الثمانينيات والعراق ما تخلص أزماته، حربان، وموت، وكيماوي، وحصار، وإرهاب ، وزرقاوي، وزفتاوي، وتفجيرات يومية“.

وتابعت العيدان الهجوم على كاظم قائلة:“كل يوم يموت العشرات غير أزمات الكهرباء والماديات والوظائف، خلك مرة واحدة بعمرك صريحًا لا تلف ولا تدور لأنها مكشوفة وحدها.. لو فيك خير سوي حفلة في العراق وحط ريعها لأولاد الشهداء، بس أدري ما تسويها يا قيصر بدون عرش“.

وكانت الصفحة الرسمية للفنان العراقي كاظم الساهر أعلنت عبر ”تويتر“، عن إلغاء حفله المنتظر في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، وذلك بسبب الأحداث الجارية في العراق واستشهاد عدد من أبناء جلدته خرجوا للمطالبة بحقوقهم من حكومة دولتهم وكان الرد هو الرصاص الحي والقتل بشكل عشوائي.

نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم.#العراق #كاظم_الساهر — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) ٢ ديسمبر ٢٠١٩

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