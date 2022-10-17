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بعد اجتماع فرقة BTS في حفل مؤخرًا.. غياب جديد حتى عام 2025

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:17
فرقة BTs
فرقة BTS

فاجأت الفرقة الكورية الشهيرة "BTS" جمهورها بعودتها مرة أخرى للغناء وذلك بعد اعلانها انقطاعها عن التعاون في الغناء لعدّة أشهر كفرقة مجتمعة.

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فرقة BTS تتصدّر الترند بعودتها

عادت الفرقة الكورية الشهيرة BTS للاجتماع  والغناء مرة أخرى كفرقة بعد فترة من الإنقطاع،  وذلك دعماً لبلادهم التي تستضيف حاليصا معرض اكسبو الدولي لعام 2030.

وقدّمت الفرقة الكورية حفلاً غنائياً حضره اكثر  من 50 ألف من جمهور ومعجبي الفرقة، هذا بالإضافة لتوفير  أكثر من 12 ألف موقع لمشاهدة البث المباشر للعرض، بسبب الشهرة الكبيرة التي تحظى فيها الفرقة الكورية.

كما كان هناك الكثير من الاستعدادات المميزة من بينها تزيين المدينة باللون الأرجواني اللون المفضل للفرقة الكورية، إلى جانب تعليق نجوم الفرقة في كافة انحاء المدينة من خلال عدد من اللوحات الإعلانية.

 

تفاصيل حفل فرقة BTS

أثار هذا الحفل تساؤلات حول عودة الفرقة الى تقديم الحفلات، ومستقبل جولاتها الغنائية، بعد أن قدّمت الفرقة الكورية الحفل الغنائي في مدينة بوسان الكورية.

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من جانبه قال عضو الفرقة جيمين الذي ينتمي إلى مدينة بوسان خلال تواجده على المسرح معلقًا: "شعور غريب أن أقدّم حفل غنائي في مسقط رأسي".

أما عضو الفرقة الكورية جين فقد أعلن خلال الحفل عن مفاجأة سارة لجمهوره، وهي اصدار عمله الغنائي المنفرد الأول قريباً، فقال جين: " أعمل الآن مع شخص أحبه كثيراً لذلك سيصدر مشروعي المنفرد قريباً".

ويبدو أن هذا الحفل لا يعني أبدًا عودة الفرقة للجمهور، فقد تم الإعلان عن البدء بذهاب أعضاء الفرقة إلى الخدمة الاجتماعية بشكل تدريجي، وبالتالي غياب الـ BTS كفرقة حتى عام 2025.

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