فرقة BTS تطرح أغنية كأس العالم في قطر.. وتحقق أرقام قياسية

حققت الفرقة الكورية الشهيرة BTS رقماً قياسياُ عالمياً بنسبة عدد المشاهدات لأغنيتها الجديدة Yet To Come بعد أيام فقط من طرحها بمناسبة كأس العالم الذي سيقام في قطر.

أغنية BTS لكأس العالم تحقق رقم قياسي

طرحت الفرقة الكورية الشهيرة BTS فيديو الكليب الخاص بالأغنية الشهيرة لكأس العالم الذي سيبدأ في قطر في 20 نوفمبر القادم، والتي تحمل عنوان Yet To Come.

وحققت الفرقة الكورية العالمية رقماً قياسياً كبيراً بعد طرح الأغنية على موقع "يوتيوب" حيث حصلت على ما يقارب 15 مليون مشاهدة خلال أقل من أربعة ايام على طرح الأغنية، وهو رقم قياسي جدًا وغير مسبوق.

وجاءت الأغنية الخاصة بكأس العالم لعام 2022 بالتعاون مع نجم كرة القدم الشهير ستيف جيرارد بالإضافة الى قائد الفريق الوطني الكوري بارك جيسونغ وغيرهم من المشاهير الذين ظهورا في الفيديو.

فرقة BTS تحمّس الجمهور

وأعلنت الفرقة الكورية في وقت سابق قد أعلنت عن مشاركتها في فعاليات كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، وهو المونديال الأول الذي يقام في دولة عربية، وذلك من خلال طرحها لأغنية الحدث العالمي.

كما تم اختيار الفرقة الكورية كسفير للشركة Hyundai Motors والتي ستكون جزء مهم من حملة "Team of the Century لدعم كأس العالم في قطر 2022.

وتحظى الفرقة الكورية بشعبية كبيرة حول العالم والوطن العربي بشكل خاص.