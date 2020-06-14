بعد أمير كرارة..كريم عبد العزيز بطلًا لمسلسل "الاختيار" الجزء الثاني

كشفت عدة مواقع وتقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن النجم كريم عبد العزيز هو البطل القادم للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، وذلك بعد النجاح الهائل الذي حققه العمل في موسم رمضان 2020.

ووفقًا لمجلة سيدتي، كان حسام شوقي المدير العام لشركة الإنتاج "سينرجي" قد اجتمع بالفعل مع الفنان كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمي، وذلك في سبيل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالجزء الثاني من المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وبحسب مصدر فني من شركة "سينرجي" من المتوقع أن يستمر مسلسل "الاختيار" لسنوات عدة بهدف تخليد بطولات الجيش المصري، حيث أنه سيتم تناول قصة جديدة في كل سنة ونجم جديد من نجوم الفن في مصر.

كريم عبد العزيز هيكون بطل مسلسل الاختيار الجزء التاني ❤️ pic.twitter.com/ZysNdJloJt — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) June 9, 2020

​مسلسل "الاختيار" رمضان 2020"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي .