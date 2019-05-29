بعد إصابتها بالرعب في برنامج هاني رمزي.. حنان مطاوع: أنا مريضة

"لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله".. بتلك الكلمات انهارت الفنانة المصرية حنان مطاوع بعد أن وقعت في الفخ الذي نصبه لها الفنان هاني رمزي في برنامج هاني في الألغام، الذي يعرض على قناة الحياة.

ورغم أن حنان مطاوع اشترطت على سائق السيارة في رحلة السفاري، أن يقود بهدوء، لكي لا يصبحا أعداء، إلا أنه آثار رعبها بعد أن انطلق بسرعة جنونية بين مرتفعات ومنحدرات الصحراء.

وسيطر الخوف على حنان مطاوع بعد زيادة سرعة السيارة، وطالبته بالهدوء؛ لأنها مريضة، وتعاني من مشاكل في الفقرات، وظلت تردد: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله".

وانفعلت الفنانة على السائق والمخرج، الذي يجسده هاني رمزي؛ بسبب الانفجارات التي حدثت وموت بعض الأشخاص.

وحاول هاني رمزي استفزازها أكثر من مرة بقوله: "أنا جايبلك مية معدنية، ملكيش حق تتكلمي، وانفعلت على المخرج بعد وفاة السائق في انفجار، وطلبت منه الصمت، وقالت له؟: "إنت بشع".

وحين ظهر هاني رمزي لها قالت له: "هو ده مقلب، هو أنت الجعر اللي كان بيكلمني؟".

وتقوم فكرة المقلب على خداع الضيف من خلال حوار تجريه معه الإعلامية بوسي شلبي، وبعدها تبدأ رحلة الضيف في الصحراء وسط الألغام.

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