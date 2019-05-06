بعد إصابتها بجلطة قلبية..مرام البلوشي تغادر المشفى وهذه رسالتها لجمهورها

أثارت الفنانة الكويتية مرام البلوشي قلق الكثيرين الفترة الماضية، وذلك بعدما نشرت صورتها على إنستغرام من داخل المستشفى، كاشفة عن تعرضها لجلطة قلبية، وشاركت فيما بعد صورًا أخرى برفقة الطبيب المعالج موجهة له الشكر على رعايته واهتمامه بحالتها الصحية.

وحتى تبقى على تواصل مع محبيها وتطمئن الجميع على تطورات حالتها الصحية، ظهرت البلوشي في مقطع فيديو جديد نشرته شقيقتها هند البلوشي، أعربت فيه عن فرحتها بخروجها من المستشفى وعلقت قائلة: " راح أرجع لجمهوري ولكن بعد راحة قصيرة وسأعود أقوى من الأول".

وعلى الصعيد الفني تُشارك الفنانة الكويتية مرام البلوشي في الموسم الرمضاني 2019 من خلال مسلسل" دفعة القاهرة" والذي يعرض حياة مجموعة من الطلاب الخليجين والذين درسوا في جامعة القاهرة بمصر خلال فترة الخمسينات.

ويٌشارك في بطولة العمل إلى جانب البلوشي عدد كبير من نجوم الفن بالخليج من بينهم بشار الشطي، خالد الشاعر وزوجته الفنانة نور غندور، وآخرون والمسلسل من كتابة هبه مشاري.

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