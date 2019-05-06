النجم العالمي فاندام يوجه رساله لمحمد رمضان بعد تعاونهما الأخير (فيديو)

كشفت الصور والفيديوهات التي قام بنشرها النجم المصري محمد رمضان خلال الأيام الماضية، عن تعاون فريد من نوعه مع النجم العالمي جان كلود فاندام، وذلك من خلال إعلان دعائي لشركة اتصالات المصرية خاص بشهر رمضان الكريم.

وبعدما تم الانتهاء من هذا العمل المشترك، أحب الفنان العالمي فاندام أن يوجه رسالة إلى محمد رمضان، فتحدث خلال مقطع فيديو نشره النجم المصري عبر صفحته على إنستغرام وقال: " يا محمد رمضان، إزيك، كانت حاجة عظيمة إني اشتغلت معاك، أنا مقدر طيبتك وكرمك، وكمان إنت ممثل عظيم، وجه عظيم وجسم لائق، وممكن يوم نشتغل سوا إن شاء الله".

من جانبه علق رمضان على الفيديو قائلًا: "شهادة عظيمة من نجم عالمي كبير اتربيت على أفلامه، فاندام، انتظروا مفاجأتنا في رمضان".

ويخوض محمد رمضان المنافسة في السباق الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل "زلزال"، بالمشاركة مع النجمة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، وعدد من نجوم الفن في مصر، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر.

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