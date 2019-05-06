هكذا علقت سما المصري على تقديمها لبرنامج أدعية في رمضان

نفت الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري نيتها لتقديم أي برامج للأدعية خلال شهر رمضان المبارك، وأكدت أن كل ما تم تداوله خلال الفترة الماضية من فيديوهات ترويجية وإعلانات، كانت مجرد "كذبة نيسان" ولن يكون هناك أي ظهور لها.

وكشفت المصري عن هذا الأمر من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام وقالت: "بذمتكم ده شكل واحدة تعمل أدعية رمضان برده، ده كلام أنا قلته في 7 أبريل لكن دي كانت كدبة أبريل".

وفيما يخص الفيديو الذي انتشر سابقًا حول ظهورها في برنامج "رامز في الشلال"، أكدت سما أنها لن تظهر أيضًا في أي من حلقات البرنامج، واللقطات التي انتشرت لها قديمة وتعود إلى برنامج المقالب "رامز قرش البحر".

الجدير ذكره أن سما المصري يتابعها أكثر من 2 مليون شخص عبر حسابها على إنستغرام، وتعد من بين الشخصيات الأكثر جدلًا سواء بإطلالاتها الجريئة أو بتعليقاتها التي تطال في بعض الأحيان بعض الأسماء المشهورة في الوسط الفني المصري والعربي.

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