بعد إعجاب الملكة رانيا بصوته.. ملحم زين يغني "قمر حزيران" بمناسبة الزفاف الملكي

بإحساسه المتجدد ومشاعره المرهفة، قدّم الفنان اللبناني ملحم زين أغنية "قمر حزيران" بمناسبة زواج ولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبدالله من عروسه السعودية الحسناء رجوة آل سيف، حيث استوحي اسم الأغنية من موعد زفافهما المقرر في الأول من شهر حزيران القادم.

ملحم زين يهدي الأمير الحسين ورجوة أغنية "قمر حزيران"

وبصوته العذب غنى ملحم زين كلمات الأغنية، التي أشرف على كتابتها رجل الأعمال الأردني عنان عوض، وجاء في مطلعها: "طلي وبسحرك هلي.. خلي الناس تصلي على النبي الهاشمي.. والزغاريد تعلي.. يا قمر حزيران.. ينور كل مكان الليلة ست العواصم تزينت عمان".

وتابع واصفًا الأمير الحسين بـ"أمير القلوب": "أميرك المحبوب أمير نشمي مهيوب هذا أمير ابن هواشم هذا أمير قلوب".

الملكة رانيا وإعجابها بصوت ملحم زين

وكشف عنان عوض لموقع "اي تي بالعربي" أن اختياره لملحم لتسجيل الأغنية، كان بسبب إعجاب الملكة رانيا العبدالله بصوته، مُشيرًا إلى أن ذلك ينم على ذوقها الرفيع.

وأوضح أن الأغنية استغرقت منه يوم واحد، إذ استلهمها من لقاء أحدث لقاء للأمير الحسين، الذي تتطرق فيه للحديث عن كيفية تعارفة برجوة.

