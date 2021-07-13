بعد إنجاب ابنتها بعمر الـ50.. لطيفة رأفت متهمة بسرقة مبيض امرأة

اتهمت الفنانة المغربية لطيفة رأفت بسرقة مبيض سيدة مغربية لإنجاح عملية حملها الأخيرة بعدما تخطت الخمسين من عمرها.

أثارت سيدة مغربية الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اتهمت لطيفة رأفت بسرقة مبيضها لإنجاب ابنتها "ألماس"، ونشرت فيديوهات تتحدث فيها عن الواقعة وتروي فيها تفاصيل مروعة.

كشفت المراة أنها كانت تتواصل مع طبيب اختصاصي، وفي عام 2018 اكتشفت سرقة مبيضها بعدما عمل على تخديرها، ثم زرعه للطيفة رأفت، وأكَّدت أنها ضحية سرقة ولن تصمت أو تستلم رغم محاولات الفنانة على إبعاد التهم عنها، كما أشارت أن الطفلة "ألماس" ابنتها ولن تتخصلى عنها.

من جهة أخرى، أشار محامي الفنانة أنها مستعدة للتكفل بمصاريف سفر السيدة التي لم تكشف عن هويتها، من أجل الحضور لإجراء الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة.

وأكد المحامي أن رأفت مستعدة لإجراء التحاليل وكامل الفحوصات الطبية لكشف الحقيقة، وأعرب عن صدمته لتوجه السيدة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بدلًا من التوجه للقضاء.

لطيفة رأفت تستأجر رحمًا

وسابقًا، أثارت رأفت جدلًا واسعاً بين متابعيها ومحبيها عقب إعلان خبر حملها عن عمر يناهز الـ 54 عامًا، ما أثار شائعات أن حملها مزيَّف وقد استأجرت رحم إحدى الشابات للحمل مكانها، لكنها خرجت في تصريح تنفي الشائعات المتداولة.