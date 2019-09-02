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محمد عسّاف يطرح أغنية "كرمالك إنت" تتر لمسلسل "عروس بيروت"

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:25
تتر مسلسل "عروس بيروت" غناء الفنان محمد عسّاف

كشف الفنان محمد عسّاف عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كرمالك إنت"، وهي الأغنية التي اختارها لتكون تتر مسلسل "عروس بيروت" الذي عرضت أولى حلقاته اليوم، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع عيد ميلاده الـ30، حيث أنه احتفل بهذه المناسبة مع جمهوره على مواقع التواصل.

وأوضح محمد عسّاف في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أنه تم طرح أغنية "كرمالك إنت" بشكل حصري على تطبيق أنغامي، وقال في تغريدته: "يوم ميلادي حلاوته بوجودكم قربي يا عائلتي الكبيرة سندي وحبايب قلبي، شكرًا للجميع على محبتكم ومعايداتكم الجميلة بكلماتكم الراقية ولمساتكم الإبداعية من فيديوهات وتصاميم رائعة، جميعها تعني لي الكثير".

يذكر أن مسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيص وعدد من النجوم الآخرين، عرضت حلقته الأولى على قناة إم بي سي 4، وكانت آخر اعمال عساف قبل أن يطرح "كرمالك إنت" كتتر لهذا المسلسل، أغنية "بصراحة" التي طرحها باللهجة العراقية ولاقت نجاحًا كبيرًا.

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