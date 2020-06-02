بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور..سما المصري تواجه حكمًا بالحبس لمدة 3 سنوات!

أوضحت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور بأنه تم تحديد جلسة 6 حزيران السبت القادم، لمحاكمة سما المصري في قضية التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام المصرية، فإن سما المصري تواجه اتهامات التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور وفيديوهات فاضحة، إلى جانب تحريضها على نشر مقاطع خادشة للحياء.

وبحسب القانون، فإنه في حالة سما المصري والتهم الموجهة إليها، قد تواجه حكمًا بالحبس قد يصل لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، قد اتهمت الراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام في التحقيقات بعد القبض على سما المصري بناء على بلاغ قدمته إلى النيابة العامة، إنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارية، موضحة أن العديد من الشباب يمتلكون هذه المقاطع ومن ضمنهم نجلها.

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