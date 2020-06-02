هاشتاق #الشعب_السعودي_يرفض_اليسا حديث السوشال ميديا وجمهورها يرد بقوة!

ما إن أَعلن عن حفل لايف لـ ملكة الإحساس الفنانة اللبنانية إليسا حتى انطلق هاشتاق #الشعب_السعودي_يرفض_اليسا ضمن تفاعل كبير.

الحفل المنتظر هو من تنظيم الهيئة العامة للترفيه والهجوم كان بسبب الخلاف بين اليسا ورئيس هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ" بعد سلسلة أخذ ورد عبر تويتر، إضافةً إلى خطأ غير مقصود عندما ذكرت اسم "خاشقجي" على المسرح مما اعتبرها البعض خطأ مقصود.

في نفس السياق، محبين الفنانة لم يتأخروا في إظهار دعمهم للفنانة وأطلقوا هاشتاق #سعوديين_ندعم_اليسا مع مقاطع لـ حفلات ملكة الإحساس والكثير من الدعم مع تأكيد على رغبتهم ببث حفل الفنانة.

إليسا من جهتها شاركت فيديو لحظة وصولها للأستديو من أجل بدء التدريبات على أغانيها التي ستقدمها في الحفل، وقد كان الإلتزام بقواعد الحجر الصحي واضحاً على الفريق كامل م حيث ارتداء الكمامة وترك مسافة آمان بينهم.

back to sing , music is my life ❤❤ pic.twitter.com/bnYXSb4um1 — Elissa (@elissakh) June 1, 2020

من جهة أخرى، كانت اليسا قد أطلقت آخر أعمالها الفنية والذي حمل عنوان "قهوة الماضي" والتي حققت أكثر من 1.6 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، كما أن الألبوم القادم أصبح جاهزاً تقريباً وعلى الأغلب سيطرح بـ فترة عيد الأضحى.



للمزيد من قسم الترفيه:

حليمة بولند تحت التحقيق والسبب هدية!

بعد إصابة رجاء الجداوي..دينا الشربيني تعلن النتيجة بعد خضوعها لفحص كورونا!

محمد وزيري يثير الجدل بتعليقات خادشة للحياء.. صور!