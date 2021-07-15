بعد اتهامها بمنع المحجبات من حضور حفلها:روبي تخرج عن صمتها!

أعلنت الفنانة روبي عن موعد حفلها المقبل في افتتاح أحد نوادي الساحل الشمالي أمام مدينة العلمين، الذي يقام يوم 16 يوليو/تموز الجاري.

ونشرت روبي عبر حسابها بتطبيق (انستجرام)، شروط حضور حفلها المُرتقب بالساحل الشمالي التي أحدثت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت روبي على هجوم رواد السوشيال ميديا من خلال حسابها بموقع (انستجرام).

وكتبت روبي :( اولا مساء الخير في سوء فهم للموضوع ،الشخص الى كتب الرولز مش مقصود منها ان الدخول مسموح للتربونات فقط المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب توربون على انه معنى الحجاب باللغه الانجليزيه زي ما كتب هوت شورت بالظبط و تقدروا تتأكدوا بالتليفون ان الحجاب مش ممنوع و انه لايمكن منع او محجبه من الدخول و لو حصل حاجه زي دي انا مش ممكن اوافق او اغني.. و شكرا)، حسب موقع صدى البلد.