بعد احتجازها في الكويت..أحلام تعلن وصولها أبوظبي وتوجه هذه الرسالة! (فيديو)

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن كشفت عن احتجازها في الكويت ومنعها من مغادرتها كونها كانت في فترة الحجر الصحي.

وفي التفاصيل، كشفت خلال الأيام الماضية وزارة الداخلية الكويتية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشان دخول ومغادرة الفنانة أحلام دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروضة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وفي وقت لاحق، أعلنت الفنانة أحلام مغادرتها دولة الكويت ووصولها إلى أبوظبي بعد تسهيل إجراءات سفرها ومغادرتها للبلاد من قبل الخارجية الكويتية.

ونشرت أحلام مقطع فيديو في تغريدة على موقع تويتر في خصوص ما حدث وقالت: "وصلنا أبوظبي الحمد الله والشكر.. تحية لكم من قلبي.. أحب أول شي أني أشكر بلادي الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة الدكتور مطر النيادي، سفيرنا في بلدي الثاني الكويت على تسهيلهم إجراءات خروجي ومغادرتي.. بلادي الثانية الكويت..الحمد الله وصلنا أبوظبي، الله لا يحرمني منكم، الله يطول عمر شيوخنا ويحفظهم ويخليهم تاج على راسنا، ويحفظ الجميع، وإن شاء الله الي عودة قريبا إلى بلادي الثانية الكويت..بحبكم وايد..شكرًا".

الحمد لله 🙏🏻🇦🇪🇰🇼💙♥️ pic.twitter.com/egtWnqB0FI — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 11, 2022

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد عبرت عن استيائها الشديد، بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، بعد منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي بالمغادرة في نفس الوقت.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:

إليسا تلتقي جمهورها المصري في القاهرة في هذا الموعد..