نيللي كريم صعيدية في رمضان المقبل و (مش نكد!)

استطلعت النجمة نيللي كريم رأى جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اسم مسلسلها الجديد الذي تستعد لتقديمه فى شهر رمضان 2022 وتظهر فيه صعيدية للمرة الأولى. نيللي نشرت عدد من الصور بالأبيض والأسود ترتدي فيهم الزي الصعيدي على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك)، ووجهت سؤالا لماتبعها، (تفتكروا مسلسل رمضان 2023 الصعيدي هيكون اسمه ايه؟ وايه اسم الشخصيه؟).

وكانت نيللي قد أعلنت بدء تحضيرات موسم رمضان المقبل 2023، بعمل صعيدى لأول مرة، بالتعاون مع الكاتب والسيناريست مدحت العدل.وكتبت نيللي، في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك): (مش هقدم نكد في رمضان الجاي!.. أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد).

وأضافت: (ما زال أستاذ مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليًا مشاهدي من مسلسل (روز وليلي) مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا، الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل).