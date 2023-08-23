بعد إساءته للإسلام.. عضو فرقة BTS "نامجون" يقاضي من هاجمه

أكّدت شركة الموسيقى والانتاج الكورية "بيغ هيت" بأنها قررت رفع عدد من الدعاوي القضائيّة كل شخص قام بمهاجمة الفنان الكوري نانجون عضر فرقة BTS والإساءة له في الفترة الماضية.

عضو فرقة BTS نامجون يقاضي كل من هاجمه



أكدت العديد من المصادر بان النجم الكوري بدأ بالفعل برفع دعاوي قضائية ضدّ الاشخاص الذين قاموا بمهاجمته وشتمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشفت هذه المصادر بأن عضو فرقة BTS سيقوم بالفعل بتقديم دعوى قضائية ضدّ كل شخص هاجمه وأساء له حيث من المتوقع أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات بالاضافة الى غرامة قدرها ألف ين.

سبب الهجوم على نامجون



وفي تفاصيل السبب وراء تعرض النجم الكوري للهجوم، كان نامجون قد قام خلال الأسبوع الماضي بنشر أغنية عبر حسابه الخاص على "انستغرام" أساء من خلالها للاسلام.



ونشر الفنان الكوري اغنية Frank Ocean’s Bad Religion التي تصف بانها معادية للاسلام مما جعل جمهوره الواسع حول العالم وخاصة العربي والمسلم بالهجوم عليه وإلغاء متابعته مطالبين بمقاطعة أعماله.

وعبر الجمهور العربي عن غضبه الشديد من تصرف الفنان الكوري، وقام عدد بالإعلان عن مقاطعة اعماله، ووثقت معجبة عربية فيديو قامت من خلاله بحرق صورة خاصة له.

وتحظى فرقة BTS وخاصة نامجون بشعبية كبيرة في العالم والوطن العربي بشكل خاص، حيث يملكون قاعدة جماهيرية كبيرة وواسعة.