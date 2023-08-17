قائد فرقة BTS ينشر أغنية مسيئة للإسلام..ومطالبات باعتذاره

أثار النجم الكوري الجنوبي "آر إم"، قائد فرقة BTS العالمية، غضب معجبيه العرب وتحديدًا المسلمين؛ لإهانته الدين الإسلامي بمشاركة أغنية Bad Religion للمغني "فرانك أوشن".

عضو فرقة BTS "آر ام" يسيء للديانة الإسلامية

في التفاصيل، شارك "آر ام" مقطع من أغنية Bad Religion عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، التي تعد كلماتها إهانة مباشرة للدين بوصفه بـ"السيء"، إذ يأتي في كلماتها: "هو قال الله أكبر.. قلت لا تشتمني أنت تحتاج للصلاة.. أعتقد أن هذا لا يمكن أن يؤذيني لو قامت بجعلي أجلس على ركبي.. إنها ديانة سيئة".

انقسام ردود الأفعال

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "نامجون يسيء للاسلام"، الذي تصدر موقع "تويتر" في السعودية، لافتين إلى أن كلمات الأغنية تحمل إساءة للدين الإسلامي، إذ كتب أحدهم: "شارك آر ام أغنية معادية للإسلام عبر خاصية "الستوري"، وأنا أتحدث عني وعن جميع المسلمين أن هذا أمر مخجل ، إنه سفير يونيسف، الذي من المفترض أن يحارب العنصرية وليس دعمها، هل يهين الإسلام علانية؟".

وأضاف آخر: "إنه أكبر خطأ ارتكبه، يا رجل لديك قاعدة جماهيرية مسلمة كبيرة، إنهم يحترمونك كشخص يحدث تغييرًا في هذا العالم المريض! ويحميك من الكراهية! هكذا ترد الجميل لهم؟ عليك الاعتذار".

على الجهة الأخرى، أوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأغنية لا تهاجم الدين الإسلام، بل تتناول صراع المثليين أثناء التمسك بالمعتقدات الدينية، إذ يعتبر صاحب الأغنية فرانك أوشن أحد النجوم الأوائل الذين ناقشوا علانية المثلية الجنسية.

فيما لفت البعض إلى فرانك أوشن لم يعني بكلامه الدين الإسلامي بل "دين الحب"، أي أن تحب شخصًا لا يحبك، إذ جاء في ختام كلمات الأغنية: "إنه دين سيء..بأن تحب شخصا آخر لا يمكن أبدا بأن يحبك..سيء فقط ، دين سيء فقط يمكن أن يجعلني أشعر هكذا".



