بعد اعتدائه على نيلبري شاهين.. بوراك دينيز مهدد بالسجن 7 سنوات

نشرت بعض الصحف التركية أن النجم التركي بوراك دينيز مهدد بالسجن 7 سنات وشهرين، على خلفية اعتدائه بالشتم والضرب على زميلته الممثلة التركية نيلبري شاهين وحبيبها أيمرة يوسف.

بوراك دينيز مهدد بالسجن

في التفاصيل، قدَّمت نيلبري شاهين، بطلة مسلسل "موسم الكرز"، دعوى قضائية ضد بوراك بتهمة السب والشتم الاعتداء عليها.

وبعد فحص التسجيلات الأمنية في الفندق الذي وقعت فيه الحادثة، أخذ إفادة الطرفين والشهود، وافقت النيابة العامة العامة على فتح دعوى قضائية ضد بوراك، كما طالبت المحكمة بسجنه 7 سنوات وشهرين بتهمة الإخلال بسلام وطمأنينة الشعب.

وأفادت المحكمة إلى دينيز ليس معرضًا للملاحقة القضائية في الوقت الراهن، لحين محاكمته في المحكمة الابتدائية في أضنة.

بوراك دينيز يعتدي على نيلبري شاهين

وفي تفاصيل الحادثة القديمة تواجدت النجمة التركية "نيلبري شاهين" مع حبيبها ايمرة يوسف في فندق الشيراتون وبالصدفة كان بوراك يتواجد في نفس المكان ثم هاجم طاولتها واعتدى عليها لاحقاً وعلى حبيبها بالضرب.

ويبدو واضحاً بأن بوراك كان مفرطًا في تناول الكحول وغير مدرك لتصرّفاته ابداً، وقامت نيلبري شاهين برفع دعوى قضائية ضد بوراك.



وأصدر حينها دينيز بيان قال فيه أن سوء تفاهم سبب الخلاف لكن الأمور لم تتطور للاعتداء كما صرحت الفنانة التركية.