بعد صوهما الحميمية.. بوراك دينيز على سرير بستيمسو أوزدمير

أثار النجم التركي الشهير "بوراك دينيز" جدلًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وذلك تداول صور وفيديوهات وصفت بالجريئة جدًا له من منطقة بودروم حيث يقضي إجازته الصيفية هناك إلى جانب مجموعة من الأصدقاء.

بوراك دينيز يثير الجدل بسبب صوره الجريئة

خلال وقت سابق من لأسبوع الماضي تداول المتابعون مقطع فيديو للنجم التركي المثير للجدل وهو يرقص في أحد الحفلات رفقة النجمة "بستيمسو اوزدمير" نجمة مسلسل العشق الأسود.



وشوهد بوراك وهو يراقص بستيمسو بطريقة حميمية ومثيرة مما أثار ضجّة كبيرة حولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تسريب فيديو للرقص الحميمي لبوراك واوزدمير تسبب بضجة كبيرة وحالة من الغضب، حيث اتهم الجمهور النجم التركي بـ "التحرش" بزميلته بسبب الصاقه جسدها بها بطريقة جريئة، فيما رأى آخرون أن تصرفه لا يعد تحرشًا حيث ان الفنانة التركية كانت متفاعلة معه ولم ترفض تصرفاته.



وأثارت هذه الصور تساؤلات عديدة بين الجمهور عن طبيعة علاقة الثنائي، وفيما إذا كان هناك أي علاقة رومانسية بينهما أم أن الأمر لا يتعدى مجرد قضاء وقت ممتع سويًا.

وبعد هذه الضجة الكبيرة شارك دينيز عبر حسابه الخاص صور له تكشف عن تواجده في منزل أوزدمير وعلى سريرها، وظهر في إحدى الصور وهو يحضن كلبها، وهو ما اعتبره الجمهور طريقة لإعلان العلاقة بينهما.

وعلى الصعيد الفني يستعد الفنان التركي لعرض مسلسله الجديد "غريبان" الذي يجمعه بالفنانة التركية هاندا ارتشيل.