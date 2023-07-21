بوراك دينيز يثير الجدل من جديد.. وإجازة مثيرة مع بيرجي أكلاي

يتصدر النجم التركي بوراك دينيز حديث الصحافة والسوشال ميديا بسبب فيديوهات وصور جريئة جرى تداولها له خلال الفترة الأخيرة من إجازته الصيفية في شواطئ بودروم.

صور بوراك دينيز يثير مع بيرجي أكالاي في وسط البحر تثير الجدل



يستمتع النجم التركي بإجازته الصيفية في مدينة بودروم، حيث التقطت كاميرات الباباراتزي مجموعة من الصور للنجم التركي في وسط البحر رفقة النجمة بيرجي أكالاي وصفت بالمثيرة للجدل.



وظهر الثنائي التركي وهما يستمتعان بالسباحة في البحر بينما ظهرا في صور أخرى وهما على زورق يقومان برياضة التجديف ويستمتعان بوقتهما معاً.



وفيما يخص الإطلالة ظهرت بيرجي أكالاي بإطلالة مثيرة مرتدية ملابس البحر من قطعتين باللون الأسود، بينما ارتدى بوراك شورت سباحة فقط في وقت سابق.

بوراك دينيز يثير الجدل مع بستمسو أوزدمير



وفي وقت سابق رصدت كاميرات الباباراتزي بوراك دينيز في إحدى الحفلات الغنائية الصاخبة في بودروم رفقة النجمة "بستمسو اوزديمير" نجمة مسلسل العشق الأسود حيث كانا يتراقصان بشكل مثير وحميمي، وأصق بوراك جسده بزميلته بطريقة مثيرة للجدل، واتمهمه الجمهور بالتحرش بالرغم من عدم اعتراض الفنانة التركية على تصرفاته.

وعلى الصعيد الفني انتهى الفنان التركي قبل مدة من تصوير ما يقارب الـ 3 حلقات من مسلسله التركي القادم الذي يجمعه بالفنانة التركية هاندا ارتشيل ومن المقرر أن يحمل اسم غريبان.

وعبر الجمهور في وقت سابق عن حماستهم في انتظار عرض المسلسل، خاصة بعد غياب ارتشيل عن جمهورها لفترة طويلة حيث كان آخر أعمالها مسلسل انت اطرق بابي الذي جمعها بالفنان كرم بورسين.