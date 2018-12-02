نصرة الحربي

صدمت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي جمهورها بإعلانها ارتدائها الحجاب والنقاب من خلال فيديو قامت بنشره عبر حسابها الخاص في إنستغرام.

وقالت الحربي عبر الفيديو، انها حياتها أصبحت أفضل وأجمل منذ زواجها بحبيبها والذي قالت عنه أنه عندما عاد لحياتها أصبحت أفضل، وانها رضيت بالقليل حتى حصلت على الكثير، وأضافت أنها ارتدت الحجاب ومن ثم النقاب عن قناعة تامة.

وكانت الحربي قد احتفلت بزفافها منذ ما يقارب الـ 3 أشهر، ولم تكشف من يومها عن وجهها ولا وجه زوجها، كما واعلنت اعتزالها الفن والظهور التلفزيوني، وقررت الإعلامية السعودية أن تستمر في مجال الصحافة ولكن بدون الظهور على الشاشات.

يُشار إلى أن الفنانة المُعتزلة نصرة الحربي كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لقيت روحي"، إلى جانب نخبة من نجوم الخليج العربي، ليكون أخر اعمال الفنانة قبل إعلانها الاعتزال بشكل مفاجئ.

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