بعد الأزمات الأخيرة..هيفاء وهبي تشعل حفلها في السويد وتثير إعجاب الجمهور

على الرغم من مرورها بعد أزمات مؤخرًا على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي، استطاعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أن تجذب الأنظار لها بعد إحيائها لحفل غنائي في السويد، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان "غوتنبرغ الثقافي".

وأشعلت الديفا حفلها الغنائي بالسويد، لتنهال عليها فيما بعد ردود الفعل الإيجابية من الجمهور ومن الصحافة هناك، حيث أنهم وصفوا حفلها بـ"بحر المظلات"، وذلك لتواجد الآلاف من محبيها تحت الأمطار فقط لمشاهدتها والاستمتاع بأغانيها خلال الحفل.

وعلى صعيد آخر، بعد خروج هيفاء وهبي من أزمتها الصحية خلال الفترة الماضية وعودتها لممارسة نشاطاتها الفنية، دخلت مؤخرًا في أزمة أخرى على خلفية استقالة مدير أعمالها محمد الوزيري، على الرغم من العلاقة الرومانسية التي تجمعهما.

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