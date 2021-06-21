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آمال ماهر تعلن سبب إعتزالها...والجمهور ينقلب ضدها!

منشور 21 حزيران / يونيو 2021 - 04:04
آمال ماهر
آمال ماهر

بمنشور قصير شاركته الفنانة المصرية آمال ماهر عبر حسابها أوضحت تفاصيل سبب القرار الصادر منها بـ إعتزال الفن ورغبتها في العودة مُجدداً.

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التغريدة التي شاركتها آمال جاء فيها "جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيه سيئه بعد وفاة عمتي الحبيبه وكانت قريبه الي قلبي وايضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسيه ودفعني لأتخاذ قرار الأعتزال لذلك احببت ان اوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي". 

ما لم تتوقعه أمال أن يتحول تضامن الجمهور معها إلى هجوم شديد لأنها إلتزمت الصمت خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع أخبار حول محاربتها فنياً، وجاء في تغريدات الجمهور المتداولة:
"يعني انتي مش عايزه تتكلمي وخايفه ماشي بس الناس فهمت ودعمتك ووقفت في وش الي ظلمك وماخافتش منه ومع ذالك طالعه تكدبي كل الكلام ده وتقولي ان السبب ان عمتك ماتت الله يرحمها اذا كان انتي مش عايزه حقك يبقي خلاص انت حره بقي"...وتابع آخر "كان المفروض تردي وتقولي ان ده ظروفك علشان الناس دماغه مترحش في حته تانيه الفنان مسئوليه ..ولو احنا الايام دي مفيش حد يعرف المسئوليه"....وتابع أحدهم "واضح جدا أن آمال ماهر بتتحراب جامد وان كل الفنانين المصريين متسيطر عليهم من الشوال والدليل أن مفيش فنان واحد كتب كلمه عن اعتزال مطربه من افضل المطربين في تاريخ مصربعكس اعتزال شيرين كل الفنانين كتبوا لها احنا بنحبك ومتعتزليش والكلام ده والله انا حزين على حال الفن والفنانين في مصر".

خطوبة آمال ماهر !

يذكر أن الفنانة كانت قد أعلنت فسخ خطوبتها بعد حوالي الـ 48 يوماً من إعلانها بطريقة رسمية عبر بث لايف، وجاء في إعلان فسخ الخطوبة "كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي ولكن كل شيء نصيب تم فسخ الخطوبة الحمد لله على كل شيء".

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آمال ماهر

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