بعد التجميل.. شام الذهبي تصدم الجميع بشبهها بوالدتها أصالة

خضعت ابنة الفنانة السورية أصالة، شام الذهبي ، لمجموعة من الإجراءات الجمالية لتحسين مظهرها العام، حيث بدت أكثر جمالًا وجاذبية.

شام الذهبي تخضع لعملية تجميل مثل أصالة

نشرت شام الذهبي صورتين لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها في "إنستغرام"، وبدا واضحًا التغير بملامحها، فلاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها خضعت لحفن فيلر في منطقة الجبهة والوجنتين وأسفل العينين، بالإضافة إلى تكبير شفتيها عن طريق التحفيز البيولوجي.

وأرفقت الذهبي صورها باقتباس لجبران خليل جبران، قال فيه: "وبعضهم يعطي فرحًا ، وفرحته جزاؤه".

كما أعادت مشاركة صورة لها أثناء خضوعها لحقن الفيلر، كانت نشرتها عبر الحساب الرسمي لمركزها التجميلي Dao Derma، وأرفقته بتعليق: "الفيلر أداة من بين مجموعة من الأدوات، من أجل أن يستخدم بحكمة ليس للإساءة".

شام الذهبي تحظى بإشادة المتابعين

وانهالت التعليقات على صورها ممن أثنوا على جمال ملامحها من بينهم فنانات عربيات، أبرزهن: هند صبري، وياسمين صبري، وكندة علوش، وهدى المفتي، وغنى غندور.

وأشار العديد من المعجبين إلى أن شام نسخة عن والدتها أصالة وتحديدًا في شكل العيون، فعلَّفت إحداهن: "مشاءالله كاني اشوف صولا جمال متوارث شامي"، وأضافت أخرى: "اول مرة اشوفك شبه اصولة كده".

شام الذهبي وتشبيهها بعليا بهات

من جهة أخرى، شبهها الكثيرون بعد هذه التغييرات بالنجمة البوليوودية عليا بهات، فكلتاهما تمتلكان ملامح ناعمة بريئة، وعيون بنية واسعة، وفق وصف رواد السوشال ميديا.