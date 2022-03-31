شام الذهبي وزوجها في أول صورة من شهر عسلها

تستمتع ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، شام الذهبي، بشهر عسلها مع زوجها رجل الأعمال أحمد هلال بعد حفل زفافهما الضخم الذي حضره أشهر النجوم الوطن العربي.

وتداول رود مواقع التواصل الاجتماعي صورة شام الذهبي وزوجها يوم شهر عسلهما، حيث تظهر الشابة مُرتديةً روب النوم الأرجواني وممسكة بين يديها باقة من الورود الزهرية في حين يقف زوجها ورائها ببجامته ويحتضنها بلطف.

وقد زُيِّنَ الشباك الزجاجي خلفهما ببالونات شكلت بعبارة "أنا أحبك" باللغة الإنجليزية.

حفل زفاف شام الذهبي

احتفلت شام وأحمد بزفافهما الفخم في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء من الفنانين ونجوم الوسط الفني من بينهم ماجد المهندس، إليسا، تامر حسني ، هاني شاكر، رضوى الشربيني، ياسمين رئيس، ومنى زكي.

وقد قدمت أصالة أغنية خاصة لابنتها بهذه المناسبة، كما أثار العديد من الفنانين حماس الحضور بأغانيهم من بينهم: إليسا ورامي صبري، والفنان تامر حسني.

إطلالة شام الذهبي في حفل زفافها

وخطفت شام الأنظار إليها بإطلالة عرائسية ملوكية، حيث اختارت التألق بفستان زفاف أبيض من الستان والدانتيل من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران.

وجاء الفستان بتصميم كلاسيكي فخم جداً حمل الطابع الفيكتوري بقصة الكاب مع أكمام طويلة من أقمشة التل المطرز إلى جانب ظهور ياقة عالية وتطريزات على منطقة الصدر بالكامل بشكل راق وتصميم منفوش من أقمشة الستان.

ونسَّقت شام إطلالتها بطرحة بيضاء طويلة من قماش التل المطرز، وزيَّن شعرها تاج فخم، بينما اعتمدت مجوهرات بسيطة ومكياج ناعم من درجات الوردي والذهبي واختارت تسريحة شعر على شكل كعكة منخفضة.