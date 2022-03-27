إطلالة شام الذهبي في حفل زفافها من نيكولا جبران

تألقت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة على أحمد هلال في حفل زفافها وقد خطفت الأنظار بفستان زفاف أبيض من الستان والدانتيل من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران في أحد فنادق القاهرة في منطقة الأهرامات.

تفاصيل فستان زفاف شام الذهبي

اعتمدت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة فستان زفاف من المصمم اللبناني نيكولا جبران بتصميم كلاسيكي فخم جداً بقصة الكاب مع أكمام طويلة من أقمشة التل المطرز إلى جانب ظهور ياقة عالية وتطريزات على منطقة الصدر بالكامل بشكل راق وتصميم منفوش من أقمشة الستان.

وقد تم تنسيق الفستان مع طرحة زفاف طويلة من أقمشة التل المطرز بشكل راق مع إضافة تاج فخم جاء متناسق مع تصميم الفستان الذي حمل الطابع الفيكتوري ولكن بلمسة تتناسب مع امرأة عصرنا هذا.

أما بالنسبة لمجوهرات شام فقد اعتمدت المجوهرات البسيطة خلال وارتدت أقراط صغيرة الحجم مع خاتم مرصع بالألماس، أما مكياجها اختارت مكياج عيون ذهبي فاتح مع أحمر شفاه وردي كان ناعم وبسيط مناسب لها من خبير المكياج بسام فتوح، واعتمدت تسريحة شعر الكعكة المنخفضة بشكل بسيط من خبير الشعر ريتشارد البستاني مع طرحة الزفاف والتاج.

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