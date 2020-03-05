بعد الحرب الكلامية بينهما.. ياسمين عبد العزيز تُنصف أحمد العوضي أمام شقيقها بهذا التصرف!

أنصفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، مواطنها أحمد العوضي، الذي كشفت عن حبها له، أمس، في خلافه مع شقيقها وائل عبد العزيز، بعد دخولهما في حرب كلامية على "فيس بوك".

وقامت ياسمين في أول رد فعل على منشور شقيقها الذي كشف فيه العديد من التفاصيل الشخصية لها، بحذفه من قائمة متابعيها على "إنستغرام"، كما حذفت جميع الصور التي جمعتها به من صفحتها.

وفي المقابل، لم يتردد شقيق ياسمين في إلغاء متابعته لها هو الآخر، كما أعاد الفنانة ريهام حجاج، زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز، لقائمة متابعيه على "إنستغرام".

وكان وائل عبد العزيز قد شن هجومًا حادًا على ياسمين، وطالبها بتوضيح طبيعة علاقتها بأحمد العوضي، والتوقف عن نشر صورهما والسماح له بمعاكستها على الملأ.

كما هاجم أحمد العوضي، واتهمه باستغلال علاقته بياسمين عبد العزيز، للحصول على أدوار البطولة، إلى جانب الهدايا الفخمة، ومنها سيارة ماركة مرسيدس.

وفي المقابل رد عليه العوضي، متهمًا إياه بالاستفادة من شقيقته ماديًا، وأكد على فشله كأب وممثل وإنسان.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت صورة لها مع العوضي عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "بحبك يا أحمد"، في الوقت الذي نشر فيه الأخير نفس الصورة، وعلق عليها: "بحبك يا ياسمين".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: