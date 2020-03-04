عبد المجيد عبد الله يصدم الجمهور بتعليقات جريئة.. ويعتزل تويتر!

ما زال الفنان السعودي "عبد المجيد عبد الله" يتصدر الحديث منذ أمس بعد تعليقاته الغربية التي شاركها عبر حسابه في تويتر مع المتابعين.

وفي التفاصيل، بداية الأمر عندما أستفز أحد المتابعين عبد المجيد بـ تعليق "مع حبي لأغانيك إلا إنك ما توصل الأغاني العراقية"، ليرد الأخير بـ "إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهاده إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كبير".

المتابعين من جهتهم انقسموا بين مؤيد ومعارض لتعليق الفنان، وما كان ملفتاً تعليق أحد المتابعين الذي عبر عن حبه بتعليق يحوي تلميحات جنسية ليرد عليه بنفس الطريقة بتلميحات جنسية، ويعاود الرد مجدداً بإهانته وفي الأخير قام بحجبه.

بعد تعليقات عبدالمجيد، تلقى هجوم لاذع من الجمهور الذي اتهمه أنه لم يحترم عمره ولا مكانته الفنية.

وسط الهجوم المباشر عليه، قرر الفنان إلغاء حسابه على تويتر برسالة مؤثرة جاء فيها: "مشوار الفني 36 سنة..وأسمع كل هالألفاظ وأنا في الـ 50 من عمري! طز بالفن وطز في التويتر وطز فكل إنسان أرسل كلام جارح..الله العالم كيف كان وقعه علي مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب"

​

للمزيد من قسم الترفيه:

معجب هيفاء وهبي يركع تحت قدميها على المسرح (صور)

شاهد: سوزان نجم الدين تشعل (إنستجرام) بفستان جلد قصير

سمير غانم يطل على جمهوره بـ(أولاد إمبابة) الكوميدي في رمضان