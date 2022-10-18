بعد الغاء حساباته على السوشال ميديا.. كانيه ويست يشتري منصة الكترونية خاصة به

أقدم مغني الراب المثير للجدل كانيه ويست على خطوة مفاجئة صدم بها الجمهور وكل من حوله، وذلك بعد ان تم الغاء جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم "انستغرام" و "تويتر"، بعد تصريحاته المثيرة للجدل وهجومه على العديد من الأشخاص.

كانيه ويست يشتري منصة الكترونية له

أعلن المغني المثير للجدل بشكل مفاجىء عن أنه قام بعقد صفقة تجارية من أجل شراء المنصة الالكترونية Parler وهي منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الأخبار المتداولة من المقرر أن تتم عملية الشراء خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام 2022، وذلك مقابل مبلغ مالي لم يكشف عنه أبداً، وصرّح نجم الراب الشهير في بيان: "يجب أن نكون على يقين بانه لنا الحق في التعبير عن أنفسنا في عالم يرى أن الآراء المخالفة له مثيرة للجدل".

بيان شراء منصة Parler الإلكترونية

أكّدت ادارة منصة Parler بان هذه الصفقة قد تغيّر العالم باكمله ومن الممكن ان تغير في الطريقة التي يفكّر بها العالم وحرية التعبير، وأضافت المنصة بان النهج الذي تقوم عليه، وأكدت المنصة أن من أبرز سياستها عدم التدخّل في الاشراف على المحتوى وتقبل جميع الأصوات.

كانيه ويست ومشاكله مع السوشال ميديا

يُشار إلى ان جميع حسابات المغني العالمي على منصات التواصل الاجتماعي المعروفة "انستغرام" و "تويتر" كانت قد الغيت، وذلك بعد ان شارك منشورات مثيرة للجدل وهاجم العديد من الشخصيات والمشاهير.

بالإضافة الى أن النجم العالمي استخدم السوشال ميديا للهجوم على زوجته السابقة كيم كارداشيان وعائلتها بالاضافة الى أصدقائها، ففي البداية قام بتعليق حساباته أكثر من مرة ثم تم الغائها.