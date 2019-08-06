بعد الـ"الهوت شورت" رانيا يوسف تنشر صورتها بالنقاب..فما القصة؟

جذبت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأنظار لها خلال الفترة الحالية، حيث قامت قبل أيام قليلة بمشاركة صور جريئة لها مرتدية "الهوت شورت" وانهالت عليها الانتقادات من كل صوب، ومن جديد أثارت الجدل حولها بعد نشرها لصورتها وهي مرتدية النقاب.

وبعد الكثير من التساؤلات حول سبب ظهورها بالنقاب في أحدث صورها، تبين أن الصورة تعود لإعلان عن فيلم قصير تشارك فيه بعنوان "ليلة حب"، وأوضحت أن الفيلم سيشارك في المسابقة الرسمية في فئة الأفلام القصيرة من مهرجان أرهوس للفيلم العربي المقرر إقامته في الدنمارك مع بداية شهر أكتوبر.

وفيلم "ليلة حب" من بطولة رانيا يوسف ونور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي ومن تاليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

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