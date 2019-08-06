والدة حلا الترك تثير الجدل بعد ظهورها مجددًا دون حجاب! (صورة)

انهالت الانتقادات في الآونة الأخيرة على منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك، حيث ظهرت في البداية إلى جانب ابنتها دون حجاب وأثارت الجدل بشكل كبير، لتعود هذه المرة وتقوم بمشاركة أول صورة رسمية لها على إنستغرام بعد خلعها الحجاب.

وظهرت منى السابر في الصورة التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام إلى جانب إحدى صديقاتها ومن دون الحجاب، وتركت تعليقًا على الصورة قالت فيه: " بعض الأصدقاء نعمة من الله فحافظوا عليها لأنه نحن في زمن كثرت الوجوه المزيفة والنوايا الخبيثة".

وعلى الرغم من التساؤلات والانتقادات حول سبب تخلي منى السابر عن الحجاب، إلا أنه كان هناك جزء من المتابعين الذين وقفوا إلى جانبها، وأكدوا أن هذا الأمر يعود إليها وهو شيء خاص وحرية شخصية، وتمنوا لها الخير في الأيام القادمة.

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