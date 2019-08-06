بالفيديو: ميريام فارس تثير الجدل بعد رقصها مع فتاة سعودية على المسرح!

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس غضب واستهجان عدد كبير من النشطاء السعوديين خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو من حفلها الأخير في الإمارات وهي تتشارك الرقص على المسرح مع فتاة سعودية كانت متواجدة ضمن الحضور.

وظهرت ميريام فارس وهي تحتضن فتاة معجبة سعودية بعدما صعدت للمسرح لالتقاط الصور مع نجمتها المفضلة، لتفاجئها بطلب آخر وهو مشاركتها الرقص أمام الجميع، لترد ميريام فارس بحيرة: "فينا نرقص إذا انت من السعودية؟".

وأضافت : ” متأكدة … بابا وماما ما رح يحكوا شي ” … لترد الفتاة بالنفي ، مما دفع فارس للتعليق ” إنشاء الله ” مع ظهور علامات الخوف والتردد على ملامحها.

من ناحية أخرى، كانت ميريام فارس قد أثارت الجدل أيضًا في الفترة الماضية، وذلك بعدما خانها التعبير في مؤتمر صحفي وقالت بأنها أصبحت ثقيلة على مصر بعد ارتفاع أجرها مؤخرًا، لتتعرض لحملة شرسة من التعليقات والانتقادات من قبل الجمهور المصري، ووصل الأمر إلى حد المطالبة بمنعها من دخول مصر وعدم إحياء أي حفلات.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: