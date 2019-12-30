بعد "الممر"... أحمد عز يعود لهند صبري بمسلسل مخابراتي في رمضان 2020

يعود الفنان المصري أحمد عز للتعاون مع النجمة التونسية هند صبري، في مسلسل تلفزيوني، خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تعاونهما سويًا في فيلم "الممر" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في دور السينما وعلى الفضائيات عقب عرضه للجمهور.

وأكد أحمد عز في تصريحات صحفية، أن مسلسله الجديد مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، مشيرًا إلى أنه أعجب بالموضوع كثيرًا، ولم يتم الاستقرار على اسم العمل بعد.

وأردف: "سعيد بعودة التعاون بيني وبين هند صبري، بعد نجاحنا في الممر، أعتبرها وش السعد علي، لأن أول عمل سينمائي لي كان مذكرات مراهقة مع هند أيضًا، وأتمنى تكرار الثنائية بيننا في أكثر من عمل".

وأوضح: "حلمت كثيرًا أن أقدم عملًا كهذا بعد مشاهدتي لمسلسلات دموع في عيون وقحة ورأفت الهجان، للنجمين الكبيرين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، هما أعطياني دفعة كبيرة يعطياني دفعة وحماسة نحو تقديم هذه النوعية من الأعمال".

وأردف: "سنقدم ملفًا حديثًا من ملفات المخابرات، ومن المعروف أنه ليس سهلاً الإفراج عن ملفات حديثة، حيث نعمل حاليًا على كتابة السيناريو وإجراء معاينات لأماكن التصوير".

ومن المقرر أن يكون المسلسل من إنتاج شركة "سينرجي"، ولم يتم الاستقرار بعد على باقي أبطال المسلسل، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

يذكر أن أحمد عز يستعد أيضًا لتصوير دوره في فيلم "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية 1919 للكاتب والروائي المصري أحمد مراد، ويشارك في بطولته الفنان كريم عبد العزيز.

وكشف مصدر داخل الشركة المُنتجة للعمل في تصريح خاص لـ"فوشيا"، عن رصد الشركة لميزانية مفتوحة، موضحًا أن النجمين اتفقا مع الشركة على مقابل مادي قيمته 70 مليون جنيه لكليهما.

ونوّه المصدر أن العمل سيكون الأضخم إنتاجيًا في سوق السينما المصرية وسيتم عرضه في صيف 2020 المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد عبدالحي والشهير بـ"كيرة" ويجسّده كريم عبدالعزيز، وهو شاب وطني ينشغل بقضايا بلاده خلال الفترة الزمنية لعام 1919 ويتم اتهامه بالخيانة والتطرف، فيما يجسّد أحمد عز شخصية "الجن" خلال أحداث العمل ويكون له دور فيما يحدث لكريم عبدالعزيز.

ويتناول الفيلم فترة الاحتلال البريطاني ويعرض الكثير من البطولات الوطنية للجنود المصريين في هذه الفترة.

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